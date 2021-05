Veertiger komt om het leven bij zwaar ongeval in flauwe bocht op beruchte steenweg

Brugge / Dudzele - Bij een zwaar verkeersongeval langs de Damse Steenweg in Dudzele (Brugge) kwam dinsdagavond een 47-jarige man om het leven. Hij reed er met zijn wagen frontaal op een boom. De hulpdiensten deden nog hun best om de man te redden, maar hij verleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde omstreeks 19.40 uur langs de Damse Steenweg in Dudzele, deelgemeente van Brugge. De 47-jarige man uit de buurt reed er met zijn wagen en verloor in een flauwe bocht de controle over het stuur. Hij ging van de baan af en belandde frontaal tegen een boom aan de kant.

De hulpdiensten werden opgetrommeld en snelden massaal ter plaatse. Ook de MUG-helikopter kwam naar de plaats van het ongeval. Het slachtoffer zat in zijn wagen gekneld en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar alle hulp kwam uiteindelijk te laat. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De baan werd afgezet voor het verkeer. Het parket besliste om een verkeersdeskundige aan te stellen. Die moet de precieze omstandigheden van het ongeval nagaan. Opvallend: het is niet de eerste keer dat op die plaats en die steenweg een dodelijk ongeval gebeurt