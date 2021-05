Beerschot is eerste ploeg die alweer traint met het oog op nieuw seizoen

Een twintigtal spelers tekende maandag present op het oefenveld van Beerschot voor de eerste (gesloten) training van de Mannekes met het oog op het nieuwe seizoen.

De spelers hadden enkele weken vrijaf gekregen na de laatste match van de reguliere competitie op 18 april. Het voorbije weekend werden ze in België verwacht voor hun medische tests, sinds maandag staan ze weer op het trainingsveld. Enkele teruggekeerde spelers, zoals Dario Van den Buijs en Jorn Vancamp, hebben wel nog vakantie. Zij speelden de voorbije maanden op uitleenbasis in Nederland. Hun seizoen zat er dus later op dan dat van de collega’s op het Kiel. De andere Beerschot-spelers trainen deze week nog tot en met zondag en krijgen dan weer een week vrijaf. Ze krijgen dan wel een individueel programma mee.

De echte voorbereiding start pas op 7 juni. Peter Maes, die vorige week werd voorgesteld als nieuwe hoofdtrainer, zal ook pas vanaf dan op het trainingsveld verschijnen. Head of Performance Pieter Jacobs neemt deze week samen met de andere assistenten de honneurs waar. Ook Will Still is in principe de hele week aanwezig.

“Het was voor ons belangrijk om niet te veel tijd tussen het einde van vorig seizoen en het begin van het volgende te laten”, aldus Jacobs. “Door nu al een week medische en fysieke tests te voorzien en fysieke prikkels te geven, kunnen we bijsturen waar nodig en hebben we ook al een goed beeld hoe ver onze jongens staan.”