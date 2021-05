Admiraal Michel Hofman, stafchef van de Belgische defensie, kan het niet genoeg onderstrepen: “Jürgen Conings is geen verzetsstrijder, laat staan een held.” Het leger zit duidelijk verveeld met de steun die de gevluchte korporaal krijgt op sociale media, en bij sommigen binnen defensie zelf.

“Ik betreur dat een deel van ons personeel en van de bevolking in het algemeen Jürgen Conings als een verzetsstrijder of zelfs een held zien, dat is hij zeker niet”, zei admiraal Michel Hofman gisteren ...