Leeft Jürgen Conings nog? Zit hij ondergedoken? Is hij in het buitenland? “We zijn het spoor compleet bijster?”

Dilsen-Stokkem - We zijn het spoor naar Jürgen Conings compleet bijster. Die harde conclusie weerklinkt in de wandelgangen van onze veiligheidsdiensten.

Is de voortvluchtige militair dood? Zit hij ondergedoken in het buitenland? Wil hij écht nog een aanslag plegen tegen de overheid of tegen viroloog Marc Van Ranst? Ook voor het gerecht en de veiligheidsdiensten blijven het vraagtekens na acht dagen vruchteloos zoeken. Voorlopig proberen de speurders zo veel mogelijk poortjes te sluiten. Men zoekt naar aanknopingspunten in zijn entourage, klinkt het. Vraag is of hij nog contact zal zoeken met zijn familie, áls hij nog leeft.

“Alleen gehandeld”

Zelf gaf Conings in zijn afscheidsbrieven aan dat hij zijn daden goed had voorbereid. Volgens onze informatie lijkt het gerecht er intussen van overtuigd dat de ontspoorde korporaal alleen handelde, ook al vielen speurders eind vorige week binnen op verschillende plaatsen waar (extreemrechtse) collega’s van hem wonen.

Ook de piste dat Conings zich dagenlang ophield in het Nationaal Park Hoge Kempen wordt voort onderzocht, al wordt er ook rekening gehouden met de piste dat Conings net een dwaalspoor legde door zijn Audi Q5 daar achter te laten. Het DNA-onderzoek op de gevonden tent in het park zou ook meer duidelijkheid kunnen scheppen, maar op die resultaten is het nog even wachten.

De komende dagen gaat de zoektocht, zij het minder visueel, onverminderd voort. Intussen wacht viroloog Marc Van Ranst in zijn safehouse op een doorbraak in het onderzoek.