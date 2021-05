Club Brugge verleidt Noa Lang met beter contract

Club Brugge zet alle zeilen bij om Noa Lang (21) een jaar langer in België te houden. De landskampioen heeft de kersverse Belofte van het Jaar een verbeterd contractvoorstel gedaan en hoopt dat de Nederlander toehapt. Een ultimatum heeft blauw-zwart niet gesteld. Lang zelf wil de kat uit de boom kijken. Door het EK zou de transfermarkt wel eens later op gang kunnen komen dan normaal.

De smaakmaker kan rekenen op buitenlandse interesse, maar tot concrete gesprekken is het niet gekomen. Ook nog niet met Leeds United, dat Lang nadrukkelijk in het oog houdt. Leeds-manager Marcelo Bielsa zou een boontje hebben voor de Rotterdammer, maar het is maar de vraag of Lang een overstap naar een Engelse middenmoter ziet zitten. Door zijn rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League heeft Club Brugge een streepje voor.

De nummer tien van Club geniet nu van enkele weken vakantie. Door een scheurtje in de hamstrings ziet hij het EK met Jong Oranje aan zich voorbijgaan. In zijn omgeving is te horen dat hij daarover ontgoocheld is, maar dat hij na het eerste volwaardige profseizoen uit zijn carrière eerst wat op adem wil komen. Volgend seizoen is onder meer het doel om door te breken bij het A-team van Oranje.