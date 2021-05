Een Balikwisha in Brugge, waarom klinkt dat vertrouwd in de oren? Ook al weet u eigenlijk niet wie Michel-Ange Balikwisha (20) is. En al helemaal niet waarom Club Brugge probeert de Standard-aanvaller naar het Jan Breydelstadion te lokken. Welnu, dit artikel verschaft u een antwoord.