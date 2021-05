Anderlecht en Genk krijgen 150.000 euro Europese compensatie

Na een jaar discussie zijn de bedragen vastgelegd die RC Genk en Anderlecht ontvangen omdat vorig jaar de competitie werd stopgezet.

Genk (zevende) en Anderlecht (achtste) misten de kans om deel te nemen aan de toenmalige Play-off 1 en eisten een financiële compensatie omdat ze een kans op Europees voetbal misliepen. Er werd afgesproken dat er een solidariteitsfonds kwam waaraan de ploegen die de poulefase van de Europese bekers haalden, zouden bijdragen. Dat waren Club (Champions League), AA Gent, Standard en Antwerp (Europa League).

Uiteindelijk krijgen Anderlecht en Genk elk 150.000 euro compensatie. Elke ploeg die op de slotspeeldag een thuiswedstrijd miste, krijgt nog eens 100.000 euro. De rest van het bedrag werd gelijkmatig over alle clubs verdeeld. Genk (gemist Europees voetbal en gemiste thuismatch) is de grootste verdiener met in totaal 289.000 euro.

Stemmen over beloften

De Pro League vergaderde gisteren ook over de integratie van beloftenploegen in 1B en de amateurreeksen vanaf het seizoen 2022-2023. Achttien clubs zijn bereid hun U23-ploegen te laten integreren en daarvoor de nodige centen op tafel te leggen (125.000 euro voor 1B, 100.000 euro voor eerste nationale en 75.000 euro voor tweede nationale). De Pro League gaat nu opnieuw onderhandelen met de amateurs over de regeling rond promotie en degradatie.

Om kans op slagen te hebben, wordt het dossier gekoppeld aan de wens van de kleinere clubs om ook na volgend seizoen 18 clubs in 1A te houden. Naar verluidt zouden 15 clubs het voorstel steunen. Woensdag 2 juni wordt er eerst gestemd over het format en daarna over de beloftenploegen. Een tweederdemeerderheid is nodig.