Rocco Morabito, de gevreesde koning van de cocaïne , is eindelijk gevat: de vraag is voor hoelang?

De Italiaanse maffiabaas Rocco Morabito werd afgelopen maandag ingerekend door de Braziliaanse politie. Hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke maffiabazen in de Italiaanse onderwereld. Het verhaal van de ‘Cocaïnekoning van Milaan’ spreekt al tientallen jaren tot de verbeelding.

Francisco Capelletto is een ondernemer, actief in de handel en intensieve teelt van sojabonen. Op weekdagen brengt hij zijn dochter naar school. In het weekend geniet hij met zijn partner van barbecuefeesten ...