Youri Tielemans staat op de lijst bij Liverpool

Georginio Wijnaldum onderhandelt met Barcelona. De 30-jarige middenvelder vertrekt transfervrij bij Liverpool, waar hij zijn contract niet verlengt. Ronald Koeman wilde zijn landgenoot al eerder bij Barça, maar de precaire financiële situatie verhinderde dat. Door het vertrek van de Nederlander moet Liverpool op zoek naar een vervanger. Een van de namen op de lijst is die van Rode Duivel Youri Tielemans.

Die sloot zondag het seizoen af in tranen, terwijl hij nochtans gehuldigd werd als Speler van het Jaar. Tielemans huilde omdat Leicester zich door de nederlaag tegen Tottenham op de laatste speeldag weer niet wist te plaatsen voor de Champions League. Uit de droefenis sprak ook het besef dat dat misschien zijn laatste wedstrijd voor The Foxes betekende.

De ambitieuze Tielemans is dolgraag in Leicester, maar is ook tuk om weer op het hoogste niveau in Europa te spelen. Als de 24-jarige middenvelder ondanks zijn contract tot 2023 mag worden verkocht, kan Liverpool een van de opties worden. Net als Manchester United en Spaanse topclubs.