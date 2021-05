Bijna vier op de tien Belgen overwegen komende twaalf maanden carrièreswitch

Van de Belgische werknemers overweegt 37 procent om in de komende twaalf maanden een carrièreswitch te maken. 45 procent van de werkende Belgen solliciteerde de laatste zes maanden minstens 1 keer. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta en jobsite StepStone bij 3.000 werknemers.

37 procent van de Belgische werknemers denkt dus aan een carrièreswitch binnen het jaar. 1 op de 5 denkt daarbij aan een andere functie in een andere sector. 13 procent overweegt over te stappen naar een gelijkaardige job in een andere sector. 4 procent denkt na over een verandering van statuut: van werknemer naar zelfstandige, of omgekeerd. 12 procent van de Belgen wil het komende jaar niet van functie, maar wel van werkgever veranderen.

Medewerkers die het afgelopen jaar niet de kans kregen om thuis te werken, solliciteerden meer (68 procent) dan zij die wel die kans kregen (30 procent). Degenen die tijdens de coronacrisis vaak naar kantoor moeten, overwegen ook vaker een switch van sector (63 procent tegenover 44 procent).

Extra inspanningen

De Belg is wel bereid door de coronacrisis extra inspanningen te leveren voor zijn werkgever tegen hetzelfde loon. Voor 62 procent van de bevraagden in het onderzoek is dit het geval.

Tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis dook de jobmobiliteit in ons land naar het laagste niveau sinds tien jaar. De nieuwe cijfers tonen aan dat er dit jaar opnieuw sprake is van een hogere jobmobiliteit op de arbeidsmarkt.

“Bedrijven kunnen er best alert voor zijn dat medewerkers niet verlamd zijn door onzekerheid en dat zij hun kansen elders durven wagen. Bedrijven zullen waakzaam moeten zijn om hun beste talenten te behouden. Een goed begin is transparante communicatie, over bijvoorbeeld thuiswerk en over de mogelijkheden om nieuwe uitdagingen te krijgen. De meeste medewerkers willen weten waar ze aan toe zijn na een coronajaar”, zegt Nele Ronsmans, experte talent & ontwikkeling.