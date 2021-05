Familie van George Floyd pleit in het Witte Huis voor politiehervorming

De familie van George Floyd heeft dinsdag het Amerikaanse Congres opgeroepen om “mensen van kleur te beschermen” door een wetsvoorstel voor politiehervorming aan te nemen. Dat deed ze na een zeer symbolische ontmoeting met president Joe Biden in het Witte Huis, een jaar nadat de Afro-Amerikaanse man werd gedood onder de knie van een blanke politieagent.

“Als je een federale wet kunt maken om een vogel, de zeearend, te beschermen, kun je ook een federale wet maken om mensen van kleur te beschermen,” zei een van zijn broers, Philonise, verwijzend naar het Amerikaanse wapendier, de ‘bald eagle’.

De ontmoeting achter gesloten deuren met Biden en zijn vice-president Kamala Harris, was “zeer constructief”, voegde een van zijn andere broers, Terrence, eraan toe. Toch blijft het door de president gewenste en al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurde wetsvoorstel geblokkeerd in de Senaat.

Ter afsluiting van het historische bezoek hieven de familieleden hun vuisten en scandeerden ze de naam van George Floyd. Hij is het symbool geworden van slachtoffers van politiegeweld in de Verenigde Staten sinds zijn dood op 25 mei 2020 in Minneapolis tijdens zijn arrestatie door vier politieagenten.

Zijn lijdensweg, die live gefilmd werd, lokte een ongekende mobilisatie uit: zijn noodkreet (“I can’t breathe - Ik krijg geen adem”) werd een strijdkreet tegen politiegeweld.

De politieagent, Derek Chauvin, die bijna tien minuten op zijn nek knielde, werd schuldig bevonden aan moord. Zijn vonnis volgt op 25 juni.

Biden prees de “buitengewone moed” van de familie van Floyd, die woordvoerders zijn geworden van de strijd tegen politiemisbruik en pleitbezorgers van een belangrijke wet die zijn naam draagt. Die wet moet ingrijpende veranderingen in het politieapparaat teweeg moet brengen.

De familie Floyd had eerder op Capitol Hill een ontmoeting met de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi.