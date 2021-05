Twitter-rel tussen Marc Van Ranst en Siegfried Bracke ontspoort: “Dit is puur haat zaaien”

Op Twitter heeft oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke fors uitgehaald naar Marc Van Ranst. Bracke schreef een opiniestuk over de “Groot-Viroloog” maar doet daarin uitspraken die hem veel kritiek opleveren. Van Ranst spreekt over haatzaaierij.

“Hij wil de hele samenleving, niets meer, niets minder. Het beleid, de politiek, de machten, alle checks and balances, ze mogen allemaal in één hand: de Zijne, de Enige, de Eerste.” Met deze zin vat Siegfried Bracke op Twitter samen wat hij bijeengeschreven heeft in een opiniestuk op de rechtse website Doorbraak.

Ongepast en slecht getimed, vinden veel Twitteraars. “Van Ranst zit ondergedoken met zijn gezin omdat een gek hem wil vermoorden, doet je dat niet twijfelen aan de timing?” Maar Bracke is resoluut: “Ben je vergeten wie deze losgeslagen gek heeft aangestuurd of minstens hem zo ver heeft gekregen”, aldus Bracke.

De viroloog zelf noemt de uitspraken van Bracke schaamteloos. Al spreekt die laatste over kritische journalistiek. “Dit heeft geen sikkepit met kritische journalistiek te maken, Siegfried. Wat jij doet is haat zaaien; puur en ongezoet venijn in de maatschappij injecteren”, reageert Van Ranst.

Van Ranst krijgt daarin bijval van onder meer Luc Sels, rector van de KU Leuven. “Niemand hoeft het eens te zijn met Marc Van Ranst. Ik kan er perfect mee leven dat zijn standpunten vaak reactie losweken. Marc trouwens ook. Maar hoe Siegfried Bracke in deze en andere tweets een man die moet onderduiken met zijn gezin ‘kaltstelt’, dat gaat er bij mij écht niet in”, klinkt het.

Van Ranst en zijn gezin zitten momenteel ondergedoken in een safehouse na bedreigingen aan zijn adres door de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Ook op sociale media worden regelmatig doodsbedreigingen aan het adres van de viroloog geuit. “Ik dien altijd een klacht in bij de politie”, zei de viroloog daar eerder over.

Een terrorist wil mij doden.

We zitten nu al een week in een safehouse zonder enige buitenlucht.

En wat doet Siegfried Bracke? Nog wat meer haat zaaien om anti-MVR gevoelens in de maatschappij op te jutten.

