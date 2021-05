Rechtbank beslist: spandoek “Stop Islamisering” van Voorpost zet aan tot haat en geweld

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft woensdag vier leden van de Vlaams-nationalistische beweging Voorpost schuldig bevonden aan het aanzetten tot haat en geweld. De vier hielden een spandoekactie “Stop Islamisering” en deelden pamfletten uit waarin ze zich verzetten tegen de islamisering van de maatschappij. Ze kregen een celstraf van zes maanden, voor drie van de vier met uitstel, voor de vierde effectief.

Op 30 mei 2020 hielden Kenneth C., Danny V.H., Nick V.M. en Luc V. een niet-toegestane actie tijdens de wekelijkse markt in Mechelen. Een vijfde man die deelnam, kon weggaan voor de politie tot arrestatie overging. De mannen hielden een spandoek waarop stond ‘“Stop islamisering” en deelden folders uit waarin ze aankaartten dat moslims in coronatijden de week voordien wél samen hadden mogen komen voor een gebed, maar zij die dag geen toestemming kregen om te protesteren. Het parket meende dat zij zich met hun spandoek en pamfletten schuldig maken aan het aanzetten tot haat of geweld tegen de moslimgemeenschap, en de rechtbank volgde dat standpunt.

De verdediging meende nochtans dat er geen enkele wet werd overschreden en de vier enkel hun recht op vrije meningsuiting gebruikten. “Op het spandoek en de pamfletten stond ‘Stop islamisering’, dat is een politiek statement”, sprak meester Luc Deceuninck namens de vier. “Er stond niet ‘Weg met de islam uit België’ of dat het verboden is om moslim te zijn. Islamisering is het onderwerpen van de maatschappij aan de gedragsregels van de islam die beschreven staan in de sharia waardoor de eigen cultuur, religie en wetgeving verdrongen wordt. Het was een statische, vreedzame manifestatie. We hebben hier te maken met een loutere vrijheid van meningsuiting, er werd niet aangezet tot haat of geweld, de vrijspraak is dus de enige juiste uitspraak in dit dossier.”

Deceuninck meent ook dat de correctionele rechtbank onbevoegd is omdat het om een drukpersmisdrijf gaat, en een hof van assisen zich over het dossier had moeten uitspreken.