Transacteur Elliot Page (34) straalt op allereerste foto met ontbloot bovenlijf

Elliot Page (34) heeft op Instagram een foto gedeeld van zichzelf in zwembroek. Het is de eerste keer dat de transgender acteur zijn ontblote bovenlijf deelt na het verwijderen van het borstweefsel.

“Transbaby’s eerste zwembroek”, schrijft een glunderende Elliot Page bij de foto van zichzelf bij een zwembad. De Canadees vertoont zichzelf zo voor het eerst sinds zijn coming-out als transgender in ontbloot bovenlijf. Page straalt en lijkt ook erg snel hersteld van de operatie waarbij het borstweefsel werd verwijderd.

Onlangs pas gaf Page voor het eerst een openhartig tv-interview. Aan Oprah Winfrey vertelde de acteur dat hij al sinds zijn negende het gevoel heeft dat hij een jongen is. Eruit moeten zien als een meisje maakte hem al op erg jonge leeftijd depressief.

Page is bekend van rollen in Juno, Inception, X-Men en The umbrella academy. Page verdiende met de rol als personage Juno MacGuff meer dan vijftien prijzen met persoonlijke nominaties voor zowel een Oscar voor beste actrice, een Golden Globe als twee BAFTA Awards.