Cycloon Yaas met windstoten tot 155 kilometer maakt eerste doden in India

Zeker twee mensen zijn woensdag in India omgekomen nadat de zware cycloon Yaas eerder in de ochtend aan land kwam. Dat melden de autoriteiten.

Door de cycloon met windstoten tot 155 kilometer per uur zijn in de oostelijke staten West-Bengalen en Odisha onder meer woningen en elektriciteitsmasten beschadigd. Ook zijn er meerdere dorpen onder water komen te staan. De nationale rampendienst is met bijna 5.000 medewerkers actief.

Een van de dodelijke slachtoffers overleed nadat zijn huis instortte, de ander werd door de golven in de zee gesleurd. De eerste meldingen van gewonden zijn ook al binnen, maar het is niet duidelijk hoeveel er precies zijn.

India heeft uit voorzorg sinds zondag bijna twee miljoen inwoners geëvacueerd. Zij worden opgevangen in onder meer scholen en overheidsgebouwen. De massale evacuaties verstoren de pogingen van de autoriteiten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen in India afneemt, is de druk op de zorg nog steeds enorm.

Yaas is de tweede cycloon in korte tijd in India. Een week geleden vielen aan de westkust zeker 155 doden door cycloon Tauktae.

