LIVE. Minister van Defensie Ludivine Dedonder beantwoordt vragen over Jürgen Conings in de Commissie voor Landsverdediging

De voortvluchtige militair Jürgens Conings is niet uit het nieuws weg te slaan nadat hij vorige week zware wapens en munitie stal uit zijn legerkazerne en bedreigingen uitte tegen onder meer Marc Van Ranst en een moskee. Ludivine Dedonder (PS) gaf dinsdag nog een stand van zaken over de genomen maatregelen. De minister van Defensie wordt vanaf 11 uur op de rooster gelegd in de Commissie voor Landsverdediging. Volg de zitting hier live.