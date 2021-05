Sandra heeft auto-immuunziekte en krijgt toch AstraZeneca: “Moet ik dan naar het buitenland voor een vaccin?”

Ze wil zo graag een vaccin, want als risicopatiënt wil ze beschermd worden tegen Covid-19. Maar Sandra Verheyden (48) kreeg een uitnodiging voor een spuitje met AstraZeneca, net dat vaccin dat met haar auto-immuunziekte niet veilig is. Ze bewoog al hemel en aarde in de hoop een ander vaccin te krijgen, maar botste steeds op een muur. “Ik wil ook graag beschermd zijn, maar ik krijg gewoon de mogelijkheid niet.”