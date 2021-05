Sterkhouder Faïz Selemani verlengt niet bij KV Kortrijk

KV Kortrijk ziet met Faïz Selemani mogelijk nog een sterkhouder verkassen. De Comorees heeft nog slechts één jaar contract. KVK deed dan ook een voorstel om zijn verbintenis open te breken, maar daar gaat de speler voorlopig niet op in. “We geven de voorkeur aan een transfer”, aldus zijn makelaar.

Faïz Selemani was dit seizoen goed voor acht goals en vijf assists. Het contract van de flankspeler loopt tot medio 2022 en Kortrijk zou ook graag daarna verder gaan met de 27-jarige aanvaller. “Een voorstel om het contract van Faïz open te breken, ligt op tafel”, aldus algemeen manager Matthias Leterme.

De club stelde een verlenging tot 2024 voor, maar kreeg nog geen respons. “Faïz heeft een goed seizoen gespeeld. Er ligt een voorstel op tafel, maar daar gaan we voorlopig niet op in. We geven de voorkeur aan een transfer”, aldus zijn makelaar. De kans dat KVK een sterkhouder verliest, is dus groot.

Vertrekt ook Selemani, dan lijkt het erop dat een ware exodus dreigt bij KVK. De West-Vlaamse club nam immers al afscheid van De Sart, Gano, Makarenko, Golubovic, Stojanovic en Jakubech. Inkomend versterkte het zich met de transfervrije Kevin Vandendriessche en Matthias Fixelles, ex-ploeggenoot van Faïz Selemani.

Of die laatste volgend seizoen aan zijn zijde speelt, is dus een vraagteken. Kortrijk zal hem niet zomaar laten vertrekken.