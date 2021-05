Vier personen die vluchtelingen onderdak boden vrijgesproken

Het Brusselse hof van beroep heeft woensdag vier personen vrijgesproken die vervolgd werden voor mensenhandel nadat ze thuis vluchtelingen hadden opgevangen. De rechtbank sprak verder ook strafvermindering uit voor deze vluchtelingen, die anderen hadden geholpen om naar Groot-Brittannië over te steken.

Op 20 oktober 2017 werden twaalf mensen gearresteerd op verdenking van mensenhandel, waaronder vier Belgische burgers die migranten thuis hadden opgevangen. De politie-operatie volgde op een telefonisch onderzoek en observaties op autosnelwegparkings, vooral in Wetteren. In eerste aanleg werden de vier personen die onderdak boden vrijgesproken, zeven migranten kregen gevangenisstraffen van 12 tot 40 maanden, voornamelijk met uitstel. De openbare aanklager ging echter in beroep tegen het vonnis.

Het Brusselse hof van beroep was bijzonder streng tegenover de openbare aanklager en noemde het aangespannen beroep “irrelevant”. Vrijspraak vragen, verkrijgen en vervolgens in beroep gaan tegen deze beslissing, is volgens de rechtbank onzin. Daarom bevestigde ze de vrijspraak van de vier personen die vluchtelingen onderdak hadden geboden, onder wie journalisten Anouk Van Gestel en Myriam Berghe.

Verder sprak de rechtbank straffen uit van een jaar tot 20 maanden voorwaardelijke gevangenis tegen de zeven migranten die in eerste aanleg nog tot 40 maanden met uitstel waren veroordeeld. De openbare aanklager had voor hen een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar geëist. De rechtbank benadrukte dat ze effectief hadden deelgenomen aan mensenhandel, maar dat ze ook slachtoffer waren van mensenhandel.