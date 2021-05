Partner van opgepakte Roman Protasevitsj legt ook bekentenissen af, zijn vader uit kritiek op videoboodschap: “Hij werd gedwongen”

Dzmitry Protasevitsj, de vader van de opgepakte Wit-Russische journalist, twijfelt aan de ‘bekentenissen’ die zijn zoon aflegde in een videoboodschap. “Hij werd gedwongen”, klinkt het. “Zijn neus werd gebroken, de vorm was anders en er lag poeder op.” Intussen heeft de Wit-Russische overheid ook beelden verspreid van Sapega Sofia Andreevna, de partner van Protasevitsj die ook van het vliegtuig werd geplukt. Ook zij legde bekentenissen af in de video, maar volgens haar moeder is ze “onschuldig” en was ze op “de verkeerde plek, op het verkeerd tijdstip”.