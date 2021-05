38-jarige Igor De Camargo (KV Mechelen) doet er een jaartje bij: “Ik voel mij hier thuis”

Na weken onderhandelen heeft Igor De Camargo (38) zijn contract verlengd bij KV Mechelen. De Belgische Braziliaan blijft een seizoen langer Achter de Kazerne voetballen.

Op zijn 38 weet de aanvaller van geen ophouden. Na drie seizoenen in Mechelse loondienst doet hij er een vierde bij. “De club is ambitieus, de fans zijn vurig en ik voel mij hier perfect thuis. Ik wil nog één jaar alles geven voor KV Mechelen en zo de weg die de club is ingeslagen mee voort zetten,” zegt De Camargo op de website van KV.

De aanvaller benadrukte de laatste weken al dat zijn voorkeur uitging naar een verlengd verblijf bij de Kakkers. In 97 officiële matchen voor KV Mechelen scoorde hij 36 doelpunten: “Maar het belang van Igor voor onze ploeg gaat veel verder dan alleen die goals,” zegt sportief directeur Tom Caluwe. “Igor gaf tijdens de eerste onderhandelingen al aan te willen blijven. Hij wil hier blijven. Iemand met zijn uitstraling, ervaring, karakter en die wil past perfect binnen onze club en ons project. Igor speelt zowel op het veld als in de evolutie van onze jongeren een enorm belangrijke rol.”