Emilio Ferrera neemt afscheid van Seraing en gaat aan de slag bij AA Gent

Gent - Promovendus Seraing ziet haar succescoach Emilio Ferrera verkassen naar AA Gent. De 53-jarige coach gaat normaliter bij de Buffalo’s aan de slag als beloftencoach en zal er ook de meest getalenteerde elementen van de Gentse jeugdwerking onder zijn hoede nemen. Ferrera die in het verleden ook al bij Anderlecht samenwerkte met Hein Vanhaezebrouck moet de Gentse jeugdspelers nog beter voorbereiden op het profvoetbal bij de grote jongens.

Manu - broer van Emilio - Ferrera was tot voor kort aan de slag als beloftencoach bij AA Gent en zal ook in de toekomst ingezet worden in de jeugdwerking van de Buffalo’s. Emilio Ferrera die zowel in het binnen - als buitenland heel wat ervaring opdeed, wordt donderdagochtend voorgesteld in de Ghelamco Arena.