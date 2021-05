Eitan (5) ontwaakt stilaan uit coma na drama met kabellift in Italië, hij weet nog niet dat hij enige overlevende is

Eitan (5) ontwaakt stilaan uit coma na drama met kabellift in Italië Foto: Facebook

De vijfjarige Eitan, de enige overlevende van het drama met de kabellift in Italië, is stilaan aan het ontwaken uit zijn coma. Een team van psychologen staat klaar want de jongen weet nog niet dat niemand anders van zijn gezin de val overleefde.

Het ongeluk vond plaats bij de kabelbaan van het dorpje Stresa naar de plaats Mottarone. Plots stortte een cabine zowat 300 meter voor het eindpunt op de top naar beneden. Dertien mensen, onder wie een Israëlisch gezin, kwamen ter plekke om het leven. Twee broertjes werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie er één stierf de avond van het ongeval. Mattia bezweek uiteindelijk aan een hartstilstand. De enige overlevende is zijn broer: de vijfjarige Eitan.

Door zijn zware verwondingen - een hoofdtrauma en verschillende breuken - werd het jongetje in een kunstmatige coma gebracht. Daar wordt hij nu langzaamaan uitgehaald door de medicijnen te verminderen, aldus de dokters van het Regina Margherita-ziekenhuis in Turijn. Eitan zou zijn ogen al geopend hebben, maar zijn toestand is nog steeds kritiek.

Mentale klap

Over zijn klinische toestand zijn de artsen voorzichtig optimistisch. “Er waren al momenten waarop hij zelfstandig kon ademen”, zei de ziekenhuisdirecteur Giovanni La Valle. “We moeten rustig te werk gaan, hij is nog altijd in levensgevaar.”

De fysieke pijn is een ding, maar het ergste nieuws moet nog komen voor de jongen. Toen de reddingswerkers hem vonden, was Eitan amper bij bewustzijn. Daardoor weet hij nog niet wat er precies is gebeurd. Zijn ouders en broertje haalden het niet, dat nieuws zal een zware emotionele klap met zich brengen. De tante van Eitan is alvast aanwezig om bij dat moment aanwezig te zijn, alsook een team van psychologen.