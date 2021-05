Marc Vanmaele na Lokeren en Cercle Brugge nu aan de slag als nieuwe CEO van Deinze

Marc Vanmaele gaat aan de slag als Chief Executive Officer (CEO) van KMSK Deinze. Dat heeft het team uit 1B woensdag gemeld.

De 60-jarige Vanmaele heeft een verleden in de bedrijfswereld en was onder meer werkzaam bij regionale televisiezenders in West- en Oost-Vlaanderen. Hij deed ook al ervaring op bij voetbalclubs. Vanmaele werd in 2011 CEO van toenmalige eersteklasser Lokeren en nam er drie jaar de verantwoordelijkheid over alle niet-sportieve zaken. In 2017 werd hij aangesteld als algemeen coördinator van Cercle Brugge, waarmee hij promoveerde van 1B naar 1A.

“Het is voor mij een mooie uitdaging om KMSK Deinze te begeleiden naar een volgend niveau”, reageert Vanmaele. “Ik heb ontzettend veel zin om dit ambitieus project van de voorzitter mee te helpen realiseren. Ik dank hem voor het vertrouwen. Samen met de supporters en alle partners van Deinze wens ik een mooi hoofdstuk te schrijven.”

Ook voorzitter Denijs Van De Weghe kijkt uit naar de samenwerking. “De aanstelling van Marc is een bewuste keuze. Ik heb gekozen voor een persoon met veel ervaring en dossierkennis in het Belgische professionele voetbal. Marc is een goede peoplemanager met uitgebreide ervaring in verschillende gebieden. Ik zie het als een duidelijke investering in de toekomst van Deinze.”