Zesenzestig voetbalhooligans veroordeeld voor freefights

/ Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft 66 mannen veroordeeld voor hun deelname aan ‘freefights’, georganiseerde vechtpartijen tussen voetbalhooligans op afgelegen plaatsen. Ze kregen celstraffen tot twee jaar, waarvan meestal een deel met uitstel, werkstraffen tot 180 uur of een opschorting.

De feiten waren aan het licht gekomen tijdens het onderzoek naar de aanval van Antwerp-hooligans op supportersbussen van Beerschot-Wilrijk in de zomer van 2017 in Mortsel. De politie trof in de gsm’s van een aantal betrokkenen toen ook afspraken, foto’s en filmpjes aan van vechtpartijen.

Uit verder onderzoek bleek dat leden van de harde supporterskern van eersteklasser R. Antwerp FC in het geheim illegale gewelddadige bijeenkomsten organiseerden tegen rivaliserende supportersploegen. Die gevechten vonden plaats op afgelegen plaatsen.

Zesenzestig hooligans konden geïdentificeerd worden: 56 zijn verbonden aan de harde kern van Antwerp, tien anderen worden gelinkt aan het Nederlandse Willem II uit Tilburg. De twee meest in het oog springende beklaagden zijn Nathan en Sebastian Steveniers, zonen van basketlegende Willy Steveniers. Zij hadden een leidinggevende rol in de hooliganscène van Antwerp.

Sebastian Steveniers, die persfotograaf is, had de vrijspraak gevraagd. Hij zei dat hij alleen maar foto’s had gemaakt om de aparte wereld van de ‘bosfights’ aan het publiek te tonen. De rechtbank veroordeelde hem tot achttien maanden cel met uitstel. Broer Nathan, die wel toegaf dat hij meevocht, kreeg twintig maanden effectieve celstraf.