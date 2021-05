Steeds minder migranten op Griekse eilanden

Er verblijven steeds minder migranten in kampen op Griekse eilanden. Volgens de meest recente cijfers van het ministerie van Burgerbescherming in Athene verblijven ongeveer 9.000 mensen in vluchtelingenkampen op de eilanden Lesbos, Chios, Kos, Leros en Samos. Vorig jaar verbleven meer dan 40.000 mensen op de eilanden.

De afgelopen maanden heeft de Griekse overheid duizenden mensen, die waarschijnlijk asiel krijgen, naar het vasteland overgebracht. Daar horen zwangere vrouwen, bejaarden, zieken en kinderen bij. Daarnaast worden de zeegrenzen met Turkije streng gecontroleerd. Humanitaire organisaties beschuldigen Athene ervan illegale pushbacks naar Turkije toe te staan, maar de regering ontkent dit.

Op sommige eilanden verblijven bijna geen vluchtelingen meer. In het kamp op Kos waren woensdag 82 vluchtelingen aanwezig, op Leros waren het er 125. Beide kampen kunnen elk 850 asielzoekers ontvangen. Ook op het eiland Samos is de situatie verbeterd. Momenteel verblijven daar iets minder dan 2.000 migranten in een opvangcentrum. Een paar maanden geleden verbleven er meer dan 6.000 mensen. Op Lesbos verblijven wel nog ruim 6.000 mensen in het tentenkamp Kara Tepe.