Corona gevaarlijker voor mensen met meer vet tussen hun spieren

Het coronavirus blijkt gevaarlijker voor mensen die meer vet in en tussen hun spieren hebben. Zij lopen 20 procent meer kans om te overlijden aan het virus dan mensen met een vergelijkbaar postuur, zo hebben onderzoekers van UMC Groningen en Amsterdam UMC ontdekt.

Dat mensen met overgewicht een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het coronavirus, is al langer bekend. Nu blijkt dat de verdeling van vet een belangrijke factor is. De wetenschappers van de twee academische ziekenhuizen onderzochten de vetverdeling van 215 COVID-patiënten. Uit hun analyse kwam naar voren dat mensen met precies dezelfde BMI (Body Mass Index) een aanmerkelijk hogere sterftekans hadden als zij meer vet in en tussen de spieren hadden.

Een sluitende verklaring kunnen de onderzoekers nog niet geven. Radioloog Alain Viddeleer van het UMCG, die het onderzoek leidde, heeft wel vermoedens. “Mensen met dezelfde BMI-waarde hebben in totaal evenveel vet, maar de verdeling hiervan verschilt per persoon. Van mensen die meer vet rond de buikorganen hebben, weten we dat ze meer kans hebben op allerlei aandoeningen. Mogelijk is het vet in en tussen de spieren een afspiegeling van het vet rond de buikorganen”, aldus de onderzoeker.

“Een andere mogelijkheid is dat de ademhalingsspieren minder goed functioneren door het vet ertussen, of dat het vet ontstaan is door verval van spierweefsel.”

Naar de precieze oorzaak moet nader onderzoek worden gedaan. Viddeleer legt uit dat het soms belangrijk kan zijn om in te schatten hoe hoog het overlijdensrisico is dat een patiënt loopt. Dat kan nuttig zijn als er weinig plaats is op de afdeling intensieve zorgen. In dat geval gaan mensen met een hogere overlevingskans voor.