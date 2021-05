Minister van Defensie Dedonder: “Informatie over OCAD-lijst niet doorgestroomd binnen hiërarchie”

De minister van Defensie noch de topman van de militaire inlichtingendienst ADIV waren ervan op de hoogte gebracht dat de voortvluchtige militair Jürgen Conings op de OCAD-lijst stond met potentieel gevaarlijke extremisten. Dat heeft minister Ludivine Dedonder (PS) woensdag verklaard tijdens een actualiteitsdebat in de bevoegde Kamercommissie.

Conings maakte deel uit van een groep van 28 militairen die werden opgevolgd door ADIV omdat de dienst over informatie beschikte die hen potentieel linkte aan extreemrechts gedachtengoed. Op 17 februari werd Conings ingeschaald op niveau 3 op de OCAD-lijst.

“Volgens de eerste inlichtingen is die informatie enkel behandeld op het niveau van het ADIV en is die niet binnen de hiërarchie doorgestroomd. De chef van ADIV zegt dat hij niet is ingelicht”, verklaarde minister Dedonder. Waarom dat niet gebeurde, is net het voorwerp van de onderzoeken die gevraagd zijn. Dedonder ontkende ook dat die lijst aan de minister wordt doorgespeeld. Hij wordt enkel gecommuniceerd aan de algemene dienst inlichtingen en veiligheid, luidde het.

Begin dit jaar werd Conings nog opgevolgd door ADIV. Een operatie met bijzondere inlichtingenmethoden werd opgeschort en de middelen werden naar een andere operatie geheroriënteerd die op dat ogenblik hogere prioriteit kreeg. Maar dus ook de minister werd niet ingelicht over de situatie. “Dat is niet normaal en is niet voor herhaling vatbaar”, benadrukte ze.

De PS-politica onderstreepte ook dat militairen van dichterbij in de gaten worden gehouden, omwille van indicaties die een opvolging rechtvaardigen. “Nooit om het uiten van een politieke mening”, counterde ze de kritiek ter rechterzijde op de zogenaamde “heksenjacht” die binnen het leger aan de gang zou zijn. “Alle maatregelen die zijn genomen en die zullen worden genomen, zullen de rechtstaat eerbiedigen. Dat is juist wat ons democratisch systeem onderscheidt van het systeem dat door de extremisten wordt bepleit.”

Tegen 15 juni wordt het resultaat van het onderzoek van de algemene inspectie verwacht. Twee weken later moet het onderzoek van het Comité I rond zijn. De zoektocht naar Conings is in handen van het federaal parket. Dedonder ontkende dat er sprake zou zijn van een “licence to kill”. “Dat is fake news”, aldus de minister, volgens wie het net de bedoeling is die zoektocht tot een goed einde te brengen zonder slachtoffers of gewonden.