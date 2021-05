Werkstraffen gevraagd voor ultrakatholieken die kunstwerk vandaliseerden: “Schadevergoeding van 666 euro, want dat is het nummer van het beest”

Borgloon / Kuttekoven - Voor de correctionele rechtbank van Tongeren zijn de zes beklaagden die betrokken waren bij het vandalisme van het kunstwerk ‘Holy Cow’ van de Truiense kunstenaar Tom Herck, voor de rechtbank verschenen. Naast (ex-)Vlaams-Belanger Robin Vandenberghe en de conservatieve priester Eric Jacqmin stonden drie broers en een zesde beklaagde uit het Brusselse terecht. Allemaal kwamen ze uit ultrakatholieke kringen. Het openbaar ministerie vorderde werkstraffen gaande van 50 tot 70 uur en boetes tot 400 euro. Zelf minimaliseerden de zes hun acties en vroegen ze de opschorting, straf met uitstel of een werkstraf.

De feiten dateren van in de zomer van 2017. Een levensgrote gekruisigde koe van kunstenaar Tom Herck veroorzaakte heel wat controverse in en rond de Sint-Jan-de-Doperkerk in Kuttekoven (Borgloon). Tegen de tentoonstelling kwam protest uit conservatieve christelijke hoek. Dat mondde uit in verschillende inbraken, vernielingen en zelfs brandstichting.

De kunstenaar wilde met een gekruisigde koe boven het altaar, die omgeven was door vervallen melk, zowel de leegstand en het verval van de kerken als de voedselverspilling aanklagen. Voor de ultrakatholieken was het vooral een aanval op hun geloof. “Holy betekent heilig en koeien doen denken aan het hindoeïsme en aan het gouden kalf van de Israëlieten”, zo verklaarde priester Eric Jacqmin aan de rechter.

Protest

De priester organiseerde in 2017 verschillende stille protesten aan de kerk. Toen die weinig opleverden, probeerde hij samen met Vandenberghe een van de koorden waarmee de koe boven het altaar hing, door te knippen. Daarvoor braken de twee een glasraam. Ze slaagden erin om met een telescopische schaar een koord door te knippen. Enkele dagen later kwamen drie broers en een kennis uit het Brusselse naar Limburg om het werk van de priester en de Vlaams Belanger af te maken. Een van hen drong via het gebroken glasraam de kerk binnen terwijl de anderen de wacht hielden. Hij haalde de koe neer, sloeg de polyester poten kapot, maakte een gat in de buik en goot er vervolgens zuur over. Ook werden er extreemrechtse spreuken en symbolen in de kerk aangebracht.

Tom Herck Foto: BELGA

De zes beklaagden moeten enkel voor de rechter verschijnen voor de vernielingen aan de kerk en het kunstwerk. Een poging tot brandstichting werd niet weerhouden.

“666 euro, want dat is het nummer van het beest”

Ook voor de kunstenaar speelt symboliek een belangrijke rol want hij vroeg een morele schadevergoeding van 8.000 euro omdat het getal 8 een belangrijke rol speelt in de Bijbel. Hij stelde dat de hele controverse rond het kunstwerk zijn naam als kunstenaar beschadigde. Ook zijn vader, die coördinator was van de tentoonstelling, de stad Borgloon en verzekeraar Ethias vragen in totaal een schadevergoeding van 5.200 euro.

De advocaten van de beklaagden verwierpen de eis van de kunstenaar. Ze argumenteerden dat de hele heisa hem net als kunstenaar op de kaart had gezet omdat hij als slachtoffer in de media kwam. Ook over de schade van het kunstwerk, dat op 30.000 euro wordt geschat, waren de meningen onder de beklaagden zo goed als gelijk. “Eén van de broers heeft een touwtje doorgezaagd van een walgelijk kunstwerk dat geen euro waard is. Men kon hier ook 8.800 euro vragen of 666 euro want dit is het nummer van het beest”, zo zei de advocaat van de drie broers.

Het vonnis volgt op 23 juni.