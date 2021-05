Zweden Europees koploper qua aantal doden door vuurwapens

In minder dan een decennium tijd is Zweden de Europese koploper geworden wat het aantal doden door vuurwapens betreft. Dat blijkt woensdag uit een nieuw rapport van de Zweedse raad voor geweldbestrijding (Brå).

Brå onderzocht het aantal doden door vuurwapens in 23 Europese landen tussen 2000 en 2019. Daaruit blijkt dat dat aantal in Zweden, in tegenstelling tot het merendeel van de Europese landen, de afgelopen jaren de hoogte is ingegaan. Het Scandinavische land staat nu zelfs te boek als het dodelijkste land in Europa als het op vuurwapendoden aankomt.

Terwijl het Europese gemiddelde rond 1,6 doden per miljoen inwoners ligt, is dat in Zweden met 4 doden meer dan het dubbele. “Geen enkel ander land vertoont een vergelijkbare stijgende tendens”, klinkt het in het rapport.

De stijging is toe te schrijven aan het toenemende bendegeweld en de toegenomen drugshandel. In 2020 werden meer dan 360 incidenten met vuurwapens geregistreerd, waarbij 47 doden en 117 gewonden vielen. Dat is een nieuw record voor het land dat traditioneel als veilig te boek staat.

“Zweden mag hier niet aan wennen. De trend moet worden omgebogen”, reageerde minister van Binnenlandse Zaken Mikael Damberg op het rapport.