Kellog Company investeert 30 miljoen in Pringles-fabriek in Mechelen

Mechelen - Voedingsmiddelenfabrikant Kellog gaat over de komende twee jaar 30 miljoen euro investeren om zijn Pringles-fabriek in Mechelen duurzamer en efficiënter te maken. Dat is aangekondigd naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de site. De Vlaamse overheid voegt daar nog 1 miljoen euro strategische overheidssteun aan toe.

De Vlaamse ministers Hilde Crevits (CD&V) en Bart Somers (Open Vld) en Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) kregen woensdag een rondleiding in de Pringles-fabriek. Die opende in 1996 en is de tweede grootste Pringles-fabriek ter wereld. Op 25 jaar tijd groeide het aantal werknemers van 300 naar 650. Jaarlijks produceert de site 104.000 ton chips, bestemd voor 40 landen in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Kellog Company, sinds 2012 eigenaar van Pringles, wil tegen 2030 zijn globale CO2-uitstoot verminderen met 45 procent. Ook in de site in Mechelen wordt daartoe geïnvesteerd. De komende twee jaar zullen een aantal bakovens vernieuwd worden om ze efficiënter en duurzamer te maken. De huidige verbrandingsoven wordt vervangen met een nieuwer model dat meer warmte-energie kan recupereren voor industriële processen op de site. Na de vernieuwingen wil het bedrijf op de site jaarlijks 9.000 ton CO2-uitstoot uitsparen. De investering creëert zowat dertig nieuwe jobs en zal de productie met ongeveer 10.000 ton op jaarbasis doen toenemen.

“Omdat onze plaats hier in Mechelen beperkt is, moeten we innovatief zijn om te groeien”, zegt operations manager Peter Van Puyvelde. “We breiden de capaciteit ‘virtueel’ uit, door meer te halen uit onze bestaande productielijnen. Dat komt ook ten goede van de ecologie.”

Ook de Vlaamse overheid maakt geld vrij voor de fabriek, kondigde minster van Economie en Innovatie Hilde Crevits aan. “De investering van Kellogg in Mechelen past perfect binnen onze duurzame beleidsprioriteiten. Daarom voorzien we in 1 miljoen euro strategische ecologiesteun. Zo ondersteunen we bedrijven die investeren in nieuwe processen die beter zijn voor het milieu en tegelijk economische groei en welvaart creëren. Door te investeren in vernieuwende infrastructuur als deze van de Pringles-Fabriek, maken we zo de duurzame sprong naar een toekomstbestendige Vlaamse economie.”

Volgens Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen is de Pringles-fabriek al 25 jaar een goede partner van de stad, die op sociaal en ecologisch vlak haar verantwoordelijkheid opneemt. “Tijdens de COVID-19-crisis schonk de site meer dan 20 ton voedsel, vouchers en andere hulpmiddelen aan lokale organisaties. Daarbuiten is het Pringles-team zeer betrokken bij de stad dankzij verschillende sociale bijdragen en regelmatig overleg met de buurt en het stadsbestuur.”