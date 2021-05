Vlaams minister-president Jambon: “Stel sluitingsuur horeca binnen gelijk met buiten”

Vlaams minister-president Jan Jambon gaat er bij het volgende Overlegcomité voor pleiten om het sluitingsuur voor de horeca binnen af te stemmen op dat van de terrassen, en liefst zo dicht mogelijk bij het ingaan van het samenscholingsverbod.

Momenteel zijn de horeca-terrassen geopend tot 22 uur, terwijl het samenscholingsverbod op straat ingaat om middernacht. Als er tegen 9 juni voldoende mensen zijn gevaccineerd, zou het sluitingsuur van de terrassen opschuiven naar 23.30 uur. De horeca zou dan ook de binnenruimte mogen openen, maar slechts tot 22 uur.

Jambon zal er echter voor ijveren om het sluitingsuur binnen en buiten gelijk te schakelen, zo dicht mogelijk bij middernacht. Dat was ook bij de vorige vergadering al de positie van Vlaanderen, gaf hij woensdag aan. “Volgens mij is dat een kwestie van gezond verstand, al wint dat niet altijd in een gremium als het Overlegcomité.”