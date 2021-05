Steeds meer vrouwen leggen eicelvoorraad aan: “Vrouwen zijn ongerust"

Steeds meer vrouwen gaan voor ‘social egg freezing’: ze laten hun eicellen invriezen om ze later te gebruiken. Daar is een groeiende markt voor. Dat stelde ook het Imeldaziekenhuis in Bonheiden vast. Sinds begin dit jaar biedt het net als het UZ Leuven het procedé aan. “Vrouwen zijn ongerust en zoeken oplossingen.”