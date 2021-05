Lange files rond Antwerpen na drie ongevallen in Kennedytunnel, al meer dan uur aanschuiven

Antwerpen - Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om woensdagnamiddag de omgeving van de Antwerpse Kennedytunnel te vermijden, nadat er drie ongevallen gebeurden in de tunnel. Richting Gent reden een vrachtwagen en een bestelwagen op elkaar in en zijn er twee rijstroken dicht, richting Nederland waren er aanrijdingen tussen een personenwagen en twee vrachtwagens enerzijds en een vrachtwagen en een bestelwagen anderzijds, en is de rechterrijstrook dicht.

Voorlopig is er geen melding gemaakt van gewonden, maar verschillende van de betrokken voertuigen moeten worden getakeld. De wachttijden lopen omstreeks 15.15 uur al flink op. Vanuit het Waasland tot voorbij de Kennedytunnel verlies je al snel een uur vanop de E17 en E34. Richting Gent staat er meer dan een half uur file vanop de E313 en vanaf Merksem op de Antwerpse ring zelf.

Het Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te vermijden en zeker over langere afstand voor een andere route te kiezen. Vanuit Hasselt naar Gent en vice versa rij je beter om via Brussel. Vanuit Sint-Niklaas naar Antwerpen is de N16 een alternatief, maar ook daar is het erg druk.