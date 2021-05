Taskforce bekijkt gevolgen van nieuwe leeftijdsgrens Johnson & Johnson voor vaccinatiestrategie

De taskforce Vaccinatie is volop aan het bekijken wat de gevolgen zijn van de beslissing om het vaccin van Johnson & Johnson voorlopig niet meer toe te dienen aan patiënten van 40 jaar of jonger. Dat zegt Gudrun Briat, de woordvoerder van de taskforce. Of dit leidt tot vertragingen, kan nog niet worden meegedeeld.

Een vrouw van onder de 40 jaar is vrijdag overleden nadat ze in ons land, maar buiten de Belgische vaccinatiecampagne om, gevaccineerd werd met het Johnson & Johnson-vaccin. Er wordt nu aan het Europese Geneesmiddelenbureau EMA gevraagd om het mogelijke verband tussen het vaccin en het overlijden te evalueren en om een gedetailleerde risicoanalyse op basis van leeftijd te maken. In afwachting daarvan heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist in de vaccinatiecentra voorlopig geen gebruik meer te maken van Johnson & Johnson voor mensen onder de 41 jaar.

Of die maatregel zal leiden tot een vertraging van de vaccinatiecampagne, kan volgens de taskforce Vaccinatie nog niet met zekerheid gezegd worden. “We zijn volop aan het nagaan wat de gevolgen zijn en hoe we de vaccins het best kunnen toewijzen”, zegt Gudrun Briat. Daarbij wordt voor de jongere leeftijdsgroepen gekeken naar de vaccins van Pfizer en Moderna. “Of dat leidt tot vertragingen wordt nog bekeken.”

Achilleshiel

Het vaccin van Johnson & Johnson is sowieso al een achilleshiel in de vaccinatiecampagne, omdat er ook onduidelijkheid bestaat over de leveringen. De taskforce verwacht daar tegen het einde van de week meer duidelijkheid over te hebben.

De woordvoerster onderstreept ook dat de voorlopige beslissing om het vaccin niet langer te gebruik bij mensen van veertig en jonger een voorzorgsmaatregel is, in afwachting van meer duidelijkheid. Buiten de vaccinatiecentra zal Johnson & Johnson wel nog algemeen gebruikt worden voor de vaccinatie van een aantal kwetsbare groepen zoals daklozen en mensen zonder papieren.