Amazon neemt filmstudio MGM (en dus James Bond) over

Het Amerikaanse medialandschap wordt nog maar eens hertekend: Amazon neemt de filmstudio MGM over, zo maakt de Amerikaanse webwinkel woensdag bekend. Amazon betaalt 8,45 miljard dollar, inclusief schulden, voor MGM.

De overname past in de onstilbare honger naar streamingcontent bij Amerikaanse media- en internetbedrijven. Voor Amazon gaat het om zijn grootste overname ooit sinds die van supermarktketen Whole Foods in 2017, voor 13,7 miljard dollar. MGM, dat in handen was van hefboomfondsen, heeft een grote catalogus aan blockbusters, zoals de filmreeksen van James Bond en Rocky. Ook de televisieseries ‘The Handmaid’s Tale’ en ‘Fargo’ zijn eigendom van MGM. De catalogus telt zo’n 4.000 filmtitels en 17.000 tv-shows.

Het is ook een van de weinige Amerikaanse filmstudio’s die nog niet toebehoorde aan een groot concern. Warner Bros. maakte deel uit van AT&T, Fox van Disney, Universal van kabelbedrijf Comcast en Paramount van mediareus ViacomCBS. De filmstudio’s hadden te lijden onder de gesloten bioscopen tijdens de coronapandemie, maar de streamingdiensten scoorden wel beter dan ooit.

Streaming

Amazon, dat 200 miljoen Prime-klanten telt, stond onder druk op deze markt door de concurrentie van Netflix en Disney+. Amper een week geleden werd de fusie tussen WarnerMedia en Discovery aangekondigd.

Amazon besteedde vorig jaar al 11 miljard dollar aan video- en muziekcontent. Momenteel wordt gewerkt aan een televisieformat van ‘Lord of the Rings’. Het bedrijf sloot ook een akkoord met de NFL voor het uitzenden van American Football-matchen vanaf volgend jaar. Volgens Amazon-topman Jeff Bezos zorgt die content voor meer Prime-klanten, die op hun beurt meer geld uitgeven in de webwinkel.

De vraag is hoe de mededingingsautoriteiten op de overname van MGM zullen reageren. Want Amazon ligt nu al onder vuur voor mogelijk misbruik van zijn machtspositie. Het gerecht in Washington kondigde dinsdag aan een rechtszaak op te starten.