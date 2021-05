Bendeleidster boezemde piepjonge prostituees angst in met weerzinwekkende voodoorituelen: “Zij was de spin in het web”

Brugge / Antwerpen -

Een 31-jarige Nigeriaanse vrouw heeft in de Brugse rechtbank tien jaar effectieve celstraf en een geldboete van 48.000 euro gekregen als leidster van een bende die in België piepjonge meisjes in de prostitutie dwong en onder de duim hield met weerzinwekkende voodoorituelen. Haar rechterhand kreeg zeven jaar cel.