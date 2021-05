Amerikaanse buitenlandminister Blinken ontmoet Egyptische president Al-Sisi

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die het wapenbestand tussen Israël en het Palestijnse Hamas wil bestendigen, heeft woensdag de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi ontmoet. Egypte speelde een centrale rol om tot een staakt-het-vuren te komen in Gaza.

Dinsdag had Blinken nog gesprekken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Hij spande zich daarbij in om de relatie met de Palestijnen te herstellen, maar erkende ook het “recht” van Israël om zich te verdedigen. Blinken sprak ook opnieuw zijn steun uit voor een tweestatenoplossing, nadat de vorige regering van ex-president Donald Trump die van tafel had geveegd.

Woensdag had Blinken vervolgens een ontmoeting met Al-Sisi. De ontmoeting duurde ongeveer anderhalf uur. Sameh Shoukry, de minister van Buitenlandse Zaken, en Abbas Kamel, het hoofd van de Egyptische inlichtingendiensten (GIS), waren ook aanwezig. Zij speelden een actieve, maar discrete rol tijdens de onderhandelingen. In de namiddag zou Blinken naar Jordanië vliegen.

Israël

Woensdagvoormiddag, vooraleer hij naar Egypte zou vertrekken, had Blinken nog een ontmoeting met de Israëlische president Reuven Rivlin. Hij feliciteerde hem op Twitter voor het “bevorderen van co-existentie, tolerantie en vrede”.

Blinken bevestigde in een persbericht ook dat de VS voor “meer dan 300 miljoen dollar hulp” (293 miljoen euro) gaat leveren aan de Palestijnen. Daarvan is 38 miljoen dollar (of 31 miljoen euro) humanitaire hulp. Hij zei ook dat hij in het Amerikaanse Congres werkt aan 75 miljoen dollar (ongeveer 61 miljoen euro) economische en ontwikkelingssteun. Ook is er 5,5 miljoen dollar noodhulp (4,5 miljoen euro) gepland voor de Gazastrook, dat zwaar getroffen is door de Israëlische bombardementen.

Gaza

Israël legt de arme en dichtbevolkte enclave al bijna vijftien jaar een strenge blokkade op. Het bestuur is er in handen van de islamistische beweging Hamas. De hulp moet niet naar Hamas gaan, “dat niets meer dan miserie en wanhoop naar Gaza heeft gebracht”, zei Blinken in het persbericht.

Van 10 tot 21 mei kwamen 253 Palestijnen om bij Israëlische bombardementen op de Gazastrook. Onder hen waren 66 kinderen, maar ook strijders, zeggen de lokale autoriteiten. In Israël eisten raketaanvallen vanuit de Gazastrook twaalf doden, onder wie een kind, een adolescent en een soldaat, zegt de politie.