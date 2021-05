Vakbonden bij IBM in Brussel plannen donderdag nieuwe actie

Brussel - De vakbonden bij het IT-bedrijf IBM in Brussel, waar 196 banen bedreigd zijn, plannen morgen/donderdag een nieuwe fysieke actie. Ze zullen dan van 10 tot 16 uur verzamelen voor de gebouwen van het bedrijf in de Bourgetlaan in Haren. Dat laten ze woensdag weten in een gezamenlijke persmededeling.

De actie op 27 mei houdt concreet in dat er live vanuit de tenten van het gemeenschappelijk vakbondsfront van 10 tot 10.30 uur een virtuele steunactie wordt georganiseerd, gevolgd door een webinar over de loon- en werkvoorwaarden bij IBM en vanaf 14 uur door een livestream van de actie.

De bonden zijn er onder andere niet over te spreken dat de directie van IBM “nog steeds niet wil of mag meewerken aan een sociaal plan”. Tijdens een onderhoud dinsdag stelden ze naar eigen zeggen vast dat “de directie op dezelfde positie blijft die eerder al de verzoening van 6 mei liet mislukken”. “Indien de houding van de directie niet wijzigt, sturen wij tegen het einde van deze week een brief naar de Europese en Amerikaanse directie van IBM. In die brief zullen wij met aandrang vragen om de beslissingsbevoegdheid van de Country General Manager van IBM in België uit te breiden”, aldus de bonden. Ze hadden vandaag/woensdag overigens ook een tweede ontmoeting met het kabinet van minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. Een antwoord van de minister wordt verwacht “voor 18 juni”.

De vakbonden laten tot slot weten dat ze in de komende weken nog verschillende andere acties plannen, waaronder ook enkele stakingsdagen. Daarbij zal worden ingespeeld op de geplande versoepeling van de COVID-maatregelen, klinkt het.

Het Amerikaanse IT-bedrijf kondigde begin november een groot herstructureringsplan aan, waardoor in België 196 banen op de helling staan. De directie sloot in april eenzijdig de eerste fase van de wet-Renault af, waardoor ze vanaf 19 mei tot ontslagen zou kunnen overgaan. Maar die datum is een maand verschoven, na een procedure die de bonden voerden bij de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris.

De vakbonden vragen een sociaal plan dat niet alleen goede vertrekvoorwaarden bevat voor de werknemers die de directie wil ontslaan, maar ook garanties voor de werknemers die aan de slag zullen blijven bij IBM of bij Kyndryl, een nieuw op te richten onderneming gespecialiseerd in het beheer van de IT-infrastructuur van ondernemingen.