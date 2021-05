Verdacht overlijden heeft zware impact op vaccinatiestrategie: wat betekenen leeftijdsgrens en beperkte leveringen voor campagne?

Ons land zal vanaf morgen geen Johnson & Johnson-vaccins meer toedienen aan -41-jarigen. Aanleiding is het verdachte overlijden van een medewerkster op de Sloveense ambassade in ons land die een trombose kreeg. Door die beslissing van de gezondheidsministers dreigt de vaccinatiecampagne te vertragen. Ook omdat de taskforce Vaccinatie zopas bericht heeft gekregen dat we heel wat minder vaccins zullen ontvangen dan verwacht.