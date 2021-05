President en premier van Mali treden af na arrestatie door leger

De overgangspresident Bah Ndaw en de premier Moctar Ouane van Mali hebben ontslag genomen. Ze werden dinsdag opgepakt door vicepresident en legerleider Assimi Goïta.

Ndaw en Ouane zitten vast op een militaire basis buiten de hoofdstad Bamako. Zij kwamen vorig jaar aan de macht toen een overgangsregering werd ingesteld na een militaire staatsgreep, geleid door Goïta. De vicepresident heeft nu opnieuw een staatsgreep gepleegd.

Kolonel Goïta verklaarde dinsdag dat hij de twee mannen had ontslagen. Hij beschuldigde hen ervan een nieuwe regering te vormen zonder hem te raadplegen, hoewel hij belast is met defensie en veiligheid. Dat zijn cruciale domeinen, aangezien het land geteisterd wordt door de opkomst van jihadistische groepen en door allerlei soorten geweld.

“De onderhandelingen over de vrijlating van de president en de premier, en over het vormen van een nieuwe regering zijn in volle gang”, zei een woordvoerder van Goïta.

Lokale media melden dat de junta van plan is om de grenzen te sluiten en een avondklok in te stellen. In Mali is het al lange tijd onrustig door jihadistische aanvallen op dorpen, steden en legerbasissen. De VN-Veiligheidsraad overlegt woensdag over de situatie in het Afrikaanse land. Veel internationale leiders hebben al om de vrijlating van de president en premier gevraagd.