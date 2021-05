Alweer bewogen zaterdag op komst voor Brusselse politie met La Boum 3 én Europese betoging voor de vrijheid

Brussel - De Brusselse politie maakt zich op voor naar alle waarschijnlijkheid weer een bewogen zaterdag. Op de agenda: La Boum 3 én een Europese betoging voor de vrijheid.

La Boum zorgde in het verleden al voor heel wat problemen in het Ter Kamerenbos met tientallen gewonden en arrestaties als gevolg. Toch lijkt de interesse voor het evenement enigszins bekoeld. Op sociale media geven deze keer immers ‘slechts’ enkele honderden gehoor aan de oproep om te komen feesten. Bij de vorige edities daagden er nog duizenden jongeren op.

Meer interesse lijkt er dan wel voor de European Manifestation for Freedom, eveneens op zaterdag en ook in het Ter Kamerenbos. Meer dan 20.000 mensen gaven hier wel al aan ‘geïnteresseerd’ te zijn. Voor die betoging komen er ook coronasceptici uit het buitenland afgezakt. Voor beide evenementen werd er een aanvraag ingediend, maar zowel de Stad Brussel als de politie buigen zich nog over een eventuele toelating.