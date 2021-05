Antwerphooligans, waaronder zonen van basketlegende, veroordeeld voor knokpartijen: geweld ging heel ver

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft 66 mannen veroordeeld voor hun deelname aan ‘freefights’, georganiseerde vechtpartijen tussen voetbalhooligans op afgelegen plaatsen. Ze kregen celstraffen tot twee jaar, waarvan meestal een deel met uitstel, werkstraffen tot 180 uur of een opschorting.

De feiten waren aan het licht gekomen tijdens het onderzoek naar de aanval van Antwerp-hooligans op supportersbussen van Beerschot-Wilrijk in de zomer van 2017 in Mortsel. De politie trof in de gsm’s van een aantal betrokkenen toen ook afspraken, foto’s en filmpjes aan van vechtpartijen.

Uit verder onderzoek bleek dat leden van de harde supporterskern van eersteklasser R. Antwerp FC tussen februari en november 2017 in het geheim illegale gewelddadige bijeenkomsten organiseerden tegen rivaliserende supportersploegen. Die gevechten vonden plaats op afgelegen plekken.

Er werden op voorhand afspraken gemaakt over het aantal vechters, hun kledij, het beschermingsmateriaal dat ze mochten dragen, hun bewapening en de regels tijdens het gevecht. Uit beeldmateriaal van de knokpartijen bleek volgens de rechtbank dat het gebruikte geweld verregaand kon zijn: meerdere personen tegen één tegenstander, vechters die knockout werden geslagen, kniestoten in het gezicht kregen of langs werden achteren aangevallen.

Zesenzestig hooligans konden geïdentificeerd worden: 56 zijn verbonden aan de harde kern van Antwerp, tien anderen worden gelinkt aan het Nederlandse Willem II uit Tilburg. De beklaagden vonden dat ze niets strafbaar hadden gedaan: ze hadden vrijwillig deelgenomen aan de gevechten en wisten waaraan ze zich konden verwachten.

Foto: Isosport

Geen regels

De rechtbank oordeelde echter dat het organiseren van freefights en het eraan deelnemen wel degelijk strafbaar is. “De gevechten waren amper onderworpen aan regels en de principiële regels die er waren, werden systematisch genegeerd. De controle op het naleven van de spelregels was manifest ontoereikend, waardoor er onvoldoende garanties waren voor de bescherming van de deelnemers en de openbare veiligheid. Bij een escalatie kon de veiligheid van anderen in het gedrang komen, want de gevechten vonden plaats op plekken die voor iedereen toegankelijk waren.”

De rechtbank vond dat de beklaagden een ‘bende’ hadden gevormd, waarbij de betrokkenen een specifieke taak op zich hadden genomen. Er waren vechters, scheidsrechters, supporters en personen die de knokpartijen met een camera of gsm registreerden. “Ieder van hen heeft door zijn gedragingen een niet te ontkennen invloed gehad op het verloop, de duur en de intensiteit van de gevechten.”

De twee meest in het oog springende beklaagden zijn Nathan en Sebastian Steveniers, zonen van basketlegende Willy Steveniers. Zij hadden een leidinggevende rol in de hooliganscène van Antwerp. Sebastian Steveniers, die persfotograaf is, had de vrijspraak gevraagd. Hij zei dat hij alleen maar foto’s had gemaakt om de aparte wereld van de ‘bosfights’ aan het publiek te tonen.

“Het onderzoek heeft evenwel aangetoond dat hij dermate verstrengeld was met het betrokken milieu dat zijn activiteiten veel verder gingen dan dat”, stelde de rechtbank. Hij mengde zich in de organisatie van de freefights, jutte de vechters mee op en had ook een Brugge-deelnemer achtervolgd en aangevallen na een misgelopen fight. Na de raid op de supportersbussen in Mortsel had hij een chatgroep gecreëerd waarin hij iedereen opriep ‘low profile’ te blijven omdat het ‘bosseizoen’ eraan kwam. De rechtbank veroordeelde hem tot achttien maanden cel met uitstel. Broer Nathan, die wel toegaf dat hij meevocht, kreeg twintig maanden effectieve celstraf.

Van de 66 beklaagden werden er zestien veroordeeld tot een celstraf, 37 moeten een werkstaf uitvoeren en dertien kregen een opschorting.