Zeker drie doden bij instorting in illegale goudmijn in Ghana

Minstens drie mijnwerkers, onder wie een vrouw, zijn om het leven gekomen bij een instorting in een illegale goudmijn in Ghana. Ongeveer veertig andere mijnwerkers zijn vermoedelijk bedolven onder het puin in de mijn, zei een hoofd van het nationale rampenbeheeragentschap. De reddingsoperatie is aan de gang.

In Ghana zijn er veel problemen met illegale mijnen, net als in vele andere Afrikaanse landen. Ernstige ongevallen komen vaak voor in de slecht beveiligde mijnen. De illegale mijnbouw is ook verantwoordelijk voor schade aan het milieu en enkele andere sociale problemen in de regio, zoals kinderarbeid.