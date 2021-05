Einde van een tijdperk: Fabio Paratici verlaat sportieve cel van Juventus na elf jaar trouwe dienst

Fabio Paratici trekt na elf seizoenen trouwe dienst de deur achter zich dicht bij Juventus. Met die berichtgeving kwam De Oude Dame woensdag op de clubwebsite.

Paratici streek in 2010 neer in Turijn. De Chief Football Officer, die met Juventus tal van successen boekte, ziet zijn aflopend contract eind juni niet verlengd worden. Hij maakte destijds de overstap van Sampdoria. Hij ging van start als technisch coördinator, om nadien door te groeien tot sportief directeur en Chief Football Officer.

Andrea Agnelli, de preses van Juventus, reageerde op het nakende vertrek van Paratici. “Fabio heeft de afgelopen jaren de geschiedenis van Juventus geschreven. Een groeipad gekenmerkt door professionaliteit, zelfverloochening en vele successen. Negentien trofeeën in elf jaar zijn de beste getuigenis van zijn werk, dat volledig in de lange traditie van onze club past. Vandaag is het tijd om hem te bedanken.”