Koen Casteels ziet trainer naar Frankfurt verkassen, Nederlander genoemd als opvolger bij Wolfsburg

De Oostenrijkse voetbalcoach Oliver Glasner ruilt VfL Wolfsburg in voor Eintracht Frankfurt. Dat maakten de Wolven woensdag zelf bekend op de clubwebsite.

Glasner, die in 2019 de overstap maakte van het Oostenrijkse LASK Linz, stond twee jaar aan het roer bij Wolfsburg. Hij slaagde er dit seizoen in om het team van doelman Koen Casteels naar de Champions League te loodsen met een knappe vierde plaats in de Bundesliga. Volgend seizoen speelt ook Aster Vranckx voor Wolfsburg. Als opvolgers wordt Mark van Bommel genoemd.

Glasner volgt bij Eintracht Frankfurt, de nummer vijf van afgelopen voetbaljaargang in Duitsland, die andere Oostenrijker Adi Hütter op. Hij verkast naar Borussia Mönchengladbach, waar hij op zijn beurt overneemt van de Duitser Marco Rose. Rose trekt naar het Borussia Dortmund van Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard.