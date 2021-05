Dan toch geen restricties voor tuinfeest, alleen “sterk aanbevolen” … tenzij je een cateraar laat komen

In je tuin is het dan toch niet verplicht om met maximaal vier aan tafel te zitten. Uit het ministerieel besluit over de versoepelingen vanaf 9 juni blijkt dat de eerder aangekondigde restricties bijna volledig wegvallen. Een buffet, iedereen begroeten met een kus, één grote tafel? Zonder cateraar wordt alleen “uiterst sterk aanbevolen” om dat niet te doen. Tenzij... er tóch een cateraar komt.