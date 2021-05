Opmerkelijk nieuws uit Nederland vlak voor EK voetbal: “Stuk of zes Oranje-internationals weigeren vaccinatie”

De al aanwezige spelers van het Nederlands voetbalelftal hebben woensdag de kans gekregen om ingeënt te worden tegen het coronavirus. Niet alle spelers hebben van dat aanbod gebruikgemaakt richting het EK voetbal, verklaarde bondscoach Frank de Boer.

“Net is een aantal spelers gevaccineerd. Een stuk of zes spelers hebben de vaccinatie niet genomen”, vertelde De Boer in Zeist. “Iedereen heeft zijn keuze daarin, wat er in je lichaam wordt gespoten. Ik heb gezegd: ‘ik zou het doen.’ Maar we moeten ieders keuze respecteren.”

“Heel veel spelers hebben het ook al gehad”, voegde De Boer er later nog aan toe. “Dat kan een reden zijn om een vaccin niet te nemen. De spelers die er nog bijkomen krijgen geen vaccin meer, omdat ze koorts kunnen krijgen. We kunnen niet gokken dat vijf of zes jongens koorts hebben als we een oefenwedstrijd spelen.”

Wout Weghorst heeft al meerdere keren aangegeven dat hij en zijn gezin zich niet willen laten vaccineren. Bondscoach De Boer neemt wel een prik. “Ik heb tegen iedereen gezegd dat ik het zou doen, net als onze dokter. Maar iedereen moet dat zelf weten.”

De Boer legt de lat heel hoog in juni en als het goed gaat juli. “Het doel is het EK winnen. We gaan voor het hoogste, we willen die beker in de lucht tillen.”

Het ministerie van VWS staat achter de beslissing om de voetballers van Oranje te laten vaccineren. “Het EK voetbal is al over een paar weken”, laat een woordvoerder weten. “Om de Nederlandse voetballers goed voorbereid mee te kunnen laten doen is het nodig dat ze nu gevaccineerd worden. Dit is de volgende stap in de maatregelen om de Nederlandse topsport internationaal competitief te houden. Veel landen die meedoen aan het EK worden gevaccineerd. Het gaat om een beperkte groep van 21 voetballers waardoor de huidige vaccinatieplanning niet verandert.”

Nederland opent het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Daar volgen er groepsduels met Oostenrijk (19 juni) en Noord-Macedonië in Amsterdam. Bij de groepsduels zijn minimaal 12.000 toeschouwers welkom.