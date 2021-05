Rechts-extremist aangehouden voor bedreiging van Marc Van Ranst

Brasschaat / Sint-Niklaas - In Brasschaat is dinsdagnacht een 50-jarige man uit Sint-Niklaas aangehouden voor bedreigingen aan het adres van viroloog Marc Van Ranst. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen aan onze redactie. Volgens De Morgen gaat het om K. J., een bekend figuur in rechts-extremistische kringen. Hij werd aangehouden wegens negationisme en bedreigingen.

K. J. uitte dinsdag bedreigingen aan het adres van professor Van Ranst, en verdween vervolgens van de radar. Familie en vrienden sloegen daarop alarm. De man werd uiteindelijk in de nacht van dinsdag op woensdag door de politie teruggevonden op het kerkhof in Brasschaat, aan het graf van zijn moeder. Opvallend, want ook Jürgen Conings bracht net voor hij onderdook een bezoek aan het graf van zijn moeder. Het lijkt er dan ook op dat K. J. een copycat van Conings leek te willen worden.

De man werd aangehouden, en woensdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om K. J. te laten aanhouden “op verdenking van negationisme en bedreigingen ten aanzien van viroloog Marc Van Ranst”, en om een psychiater aan te stellen die de geestestoestand van de man moet onderzoeken. “Zijn motieven zijn nog onduidelijk maar zijn psychische toestand wordt nog onderzocht”, klinkt het bij het parket. De man verschijnt vrijdag voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

Het is niet duidelijk of K. J. over wapens beschikte, en hoe groot de dreiging voor Van Ranst dus was.