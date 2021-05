Boris Johnson wordt gesloopt door zijn voormalige rechterhand Dominic Cummings: “Tienduizenden coronadoden hadden vermeden kunnen worden”

Er was vuurwerk verwacht, en de voormalige speciale raadgever van Boris Johnson loste die verwachting meer dan in. Ondervraagd in de parlementaire commissie over de corona-aanpak maakte Dominic Cummings brandhout van de regering-Johnson. Zo zou de premier zich live op televisie hebben willen laten inspuiten met het virus, om toch maar te bewijzen dat het ongevaarlijk was. De staatssecretaris voor Volksgezondheid loog zo vaak, dat hij al lang ontslagen had moeten zijn. En de hond van Johnsons verloofde was belangrijker dan de vele mogelijke doden.